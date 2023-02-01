محامو رئيس موريتانيا السابق يفجرون مفاجأة خلال محاكمته

جدة - نرمين السيد - هيمن موضوع الحصانة التى يحظها بها الرئيس االموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز، على جلسات محاكمته وعدد من الشحصيات البارزة فى نظامه على خلفية اتهامه فى قضايا فساد.





ودفع محامو رئيس موريتانيا السابق بعدم اختصاص المحكمة والنيابة العامة، استنادًا إلى المادة 93 من الدستور الموريتانى التى تنص على أن "رئيس الجمهورية لا يكون مسئولا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا فى حالة الخيانة العظمى، ولا يحاكم إلا من طرف محكمة العدل السامية".

واعتبر محمد المامى مولاى على عضو فريق الدفاع، أن محاكمة القادة تختص بها محكمة العدل السامية كما وقع مع رؤساء ووزراء سابقين فى فرنسا من طرف محكمة العدل السامية، بدل القضاء العادى.

وشدد أحمد مصطفى ممثل النيابة ووكيل الجمهورية على أن التهم الموجهة إلى الرئيس السابق تمت خارج مهامه الدستورية، وبالتالى غير معنية بالمادة 93 من الدستور.

وأوضح الوكيل فى مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن الحديث عن عدم اختصاص المحكمة بناء على المادة 93 من الدستور "متجاوز"، مشيرًا إلى أن الإجراءات تحصنت بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام، وتأكيد المحكمة العليا للقرار.

وقال وكيل الجمهورية إن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية تحصنها المادة 93 حصانة دائمة، بينما تصرفاته خارج مهامه الدستورية فحصانتها "مؤقتة"، أى خلال وجوده فى الرئاسة، ولا تكون أبدية، وفق تعبيره.

وقدم وكيل الجمهورية العديد من الحجج لإثبات أن الرئيس السابق لا يتمتع بأى حصانة دستورية فى التهم الموجهة إليه، ثم طلب من هيئة المحكمة رفض الدفوع الشكلية التى تقدم بها فريق الدفاع، والإسراع بالدخول فى صلب المحاكمة.