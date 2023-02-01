رئيسة وزراء فرنسا: إصلاح نظام التقاعد يثير الشكوك

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، حرصها على سماع التساؤلات والشكوك الذى يثيرها مشروع تعديل قانون التقاعد، والذى خرج مئات الآلاف من الفرنسيين احتجاجا ضده.





وكتبت رئيسة وزراء فرنسا -فى تغريدة على حسابها على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" مساء لاثاثاء الثلاثاء- "إصلاح نظام التقاعد يثير شكوكًا وتساؤلات نستمع إليها"، موضحة أن "النقاش البرلمانى بدأ حول هذا المشروع المثير للجدل".

وقالت:" سيسمح هذا النقاش بإثراء مشروعنا، بشفافية، بهدف ضمان مستقبل نظام التقاعد. إنها إنها مسؤوليتنا!".

جاءت تصريحات بورن فى أول رد فعل لها بعد أن شهدت البلاد اليوم الثلاثاء، مسيرات وصفتها كثير من وسائل الإعلام المحلية بـ"التعبئة الحاشدة"، شاركت فيها النقابات العمالية الأساسية الثمانية، وأغلب الأحزاب فى ثانى يوم من الإضراب الشامل عبر أنحاء البلاد ضد قانون إصلاح التقاعد الذى ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030.

وينص هذا المشروع على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030، وسيُرفَق بتسريع تمديد فترة المساهمات التى ستُرفَع إلى 43 عامًا قبل 2035 الذى حدده إصلاح حكومى سابق. وتأمل الحكومة الفرنسيا بهذا الإصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.