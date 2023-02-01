السعودية تشدد على ضرورة إحياء السلام ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - شدد مجلس الوزراء السعودى، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على أهمية إنهاء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى فى أراضى فلسطين وحماية مواطنيها من خلال إحياء عملية السلام، ودعوة المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسؤولياته فى هذا الصدد.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جدد المجلسة رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها لتكرار حرق نسخ من المصحف الشريف فى عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة، والتأكيد على أهمية تصدى حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وتابع مجلس الوزراء السعودى أعمال التنسيق والإعداد والتحضير لمشاركة المملكة فى اجتماعات مجموعة العشرين 2023، فى ضوء ما توليه من الحرص على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى، ومن ذلك مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، ودورها فى إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحى العالمى ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين فى عام 2022 لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائى العالمية، واستمرار العمل على استكمال تنفيذ هذه المبادرات تحت الرئاسة الهندية.

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