العالم اليوم - بالفيديو.. رصد دوامة بيضاء غريبة في سماء هاواي

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. رصد دوامة بيضاء غريبة في سماء هاواي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 07:20 صباحاً - التقطت كاميرا مرتبطة بقمر صناعي عسكري على قمة مونا كيا أعلى القمم الجبلية في هاواي ما يشبه دوامة تدور في السماء ليلا.

وأظهرت الكاميرات كرة بيضاء تنتشر في الفضاء وتشكل دوامة أثناء تحركها ثم تتلاشى وتختفي.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، قال الباحث في المرصد الفلكي الوطني لتلسكوب سوبارو الياباني إيتشي تاناكا، إنه كان يقوم بأعمال أخرى في تلك الليلة ولم ير المشهد على الفور.

وأطلقت شركة "سبيس إكس" قمرا صناعيا عسكريا صباح يوم 18 يناير من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا.

وتعتبر قمة مونا كيا من أفضل الأماكن التي توفر ظروف مشاهدة لأكثر الحوادث الفضائية روعة وإبهار.