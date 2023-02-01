أمطار وثلوج قطعت الشوارع.. لبنان يعانى من ويلات «فرح»

جدة - نرمين السيد - تواجه لبنان عاصفة ثلجية أطلقت عليها مصلحة الأرصاد الجوية اسم "فرح"، تسببت فى قطع عدد من الطرق الرئيسية، حيث اصطحبت أمطارا ورياحًا قوية وعواصف رعدية، كما تساقطت الثلوج على قمم الجبال.





وتعمل السلطات اللبنانية على فتح الطرق وكذلك ممرات لعبور السيارات فيها، وفيما اقتصر سماح القوات الأمنية بالعبور بعد فتح الطرق، على سيارات الدفع الرباعى، كما يتم الغلق مرة أخرى فى منتصف الليل وحتى السادسة صباح اليوم التالى. وتساقطت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كيلو مترا فى الساعة على كافة الأراضى اللبنانية بما فى ذلك العاصمة بيروت، وذلك فى أول عاصفة من نوعها خلال موسم الشتاء الجارى. واستقبل مواطنى لبنان، العاصفة بفرح شديد حيث أعادت العاصفة إحياء الموسم السياحى الشتوى الذى يعتمد عليه قطاع كبير من اللبنانيين فى تأمين الدخل لمدة عام كامل بسبب الأنشطة الرياضية والسياحية التى تتم فى المناطق المخصصة لذلك على قمم الجبال. كما يؤدى ذوبان الثلوج إلى تغذية الأنهار اللبنانية بالمياه، فيما تؤدى الأمطار إلى زيادة منسوب المياه فى الأبار الجوفية التى يعتمد عليها قطاع كبير من اللبنانيين فى تأمين المياه سواء للاستخدام المنزلى أو الزراعة.

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