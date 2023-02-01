الأمم المتحدة: نحو 8 ملايين أوكرانى أصبحوا لاجئين فى دول الجوار

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بأن ما يزيد على 7.9 مليون أوكرانى، أصبحوا لاجئين فى البلدان المجاورة منذ بدء العملية العسكرية لـ روسيا بـ بلادهم فى فبراير الماضى.





ونقلت شبكة "سى أن بى سي" الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء، عن الوكالة الأممية، قولها إن نحو خمسة ملايين شخص تقدموا للحصول على إقامة مؤقتة فى دول أوروبا الغربية المجاورة، بينما قبلت بولندا غالبية اللاجئين من أوكرانيا.

وعلّقت وكالة اللاجئين على ذلك قائلة "تسبب تصعيد النزاع المسلح الدولى فى أوكرانيا فى وقوع خسائر فى صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية؛ مما أجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان والحماية والمساعدة".