الأمم المتحدة: نحو 8 ملايين أوكرانى أصبحوا لاجئين فى دول الجوار

ونقلت شبكة "سى أن بى سي" الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء، عن الوكالة الأممية، قولها إن نحو خمسة ملايين شخص تقدموا للحصول على إقامة مؤقتة فى دول أوروبا الغربية المجاورة، بينما قبلت بولندا غالبية اللاجئين من أوكرانيا.
وعلّقت وكالة اللاجئين على ذلك قائلة "تسبب تصعيد النزاع المسلح الدولى فى أوكرانيا فى وقوع خسائر فى صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية؛ مما أجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان والحماية والمساعدة".
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