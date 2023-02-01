القاهرة الإخبارية: عدد المتظاهرين فى فرنسا يقترب من 3 ملايين

جدة - نرمين السيد - وقالت القناة نقلا عن مراسلها من مارسيليا، إن الشرطة الفرنسية اعتقلت 30 مواطنًا خلال تظاهرات اليوم، كما اندلعت مناوشات بين عدد من المتظاهرين والشرطة مساء "الثلاثاء" عند ميدان "فوبان" فى الدائرة السابعة فى باريس.
وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الفرنسية لن تجرى استفتاءً على قانون التقاعد، فيما فيما أكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، أن المشروع سيناقش تحت قبة البرلمان الفرنسى.
وبينما أشعل بند زيادة سن التقاعد إلى 64 سنة، فتيل الاحتجاجات التى تجتاح فرنسا، صرحت الحكومة ستناقش بعد النقاط فى القانون دون المساس بهذا البند تحديدًا.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الأحزاب الفرنسية المعارضة لا تزال تطالب الحكومة بالتخلى عن هذا القانون، مشيرًا إلى أن الإضرابات من الممكن أن تجعل الحكومة تتراجع عن هذا القانون إذا ما استمرت فى الإضرار بمصالح البلاد وشل جميع قطاعاتها كما حدث اليوم.
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