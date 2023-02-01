العالم اليوم - "لا تحترم آخر معاهدة نووية تربطنا بها".. اتهام أميركي لروسيا

انتم الان تتابعون خبر "لا تحترم آخر معاهدة نووية تربطنا بها".. اتهام أميركي لروسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 03:22 صباحاً - أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أن روسيا لا تحترم معاهدة "نيو ستارت" وهي آخر اتفاق في مجال نزع السلاح النووي يربط البلدين.

واتّهمت الخارجية الأميركية موسكو بتعليق عمليات تفتيش وإلغاء محادثات كانت مقررة في إطار هذه المعاهدة، لكنها لم تتهمهما بزيادة ترسانتها النووية بما يفوق الحدّ المتوافق عليه.

وطلب الجمهوريون الذين يملكون الغالبية في مجلس النواب، من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إبلاغهم بحلول الثلاثاء ما إذا كانت روسيا تنتهك هذه المعاهدة.

واعتبر متحدث باسم الخارجية أن "روسيا لا تحترم الالتزام الذي تفرضه عليها معاهدة نيو ستارت لتسهيل أنشطة التفتيش على أراضيها".

وأكد أن أمام روسيا "مسارا واضحا للعودة إلى الامتثال الكامل" للمعاهدة.

معاهدة "نيو ستارت"