تقى النجار تكشف أبعاد علاقة الغرب بالتنظيمات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - أوضحت الدكتورة تقى النجار، الباحثة بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة بالمركز المصرى للفكر والدراسات، آلية اعتماد الغرب فى علاقته مع التنظيمات الإرهابية، قائلة:"إن العلاقة ما بين الغرب وتنظيم الإخوان، علاقة مركبة جداً، حيث لا يجوز أن نتحدث فيها دون ذكر كل أبعادها".





وأضافت النجار، خلال لقاءها ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية extra news، الذى يقدمه الإعلامى محمد الرميحى، أن العلاقة بين الغرب وبين تنظيم الإخوان ابتدأت من أواخر الخمسينيات والستينيات، نتيجة انتقال عدد من عناصر التنظيم إلى الدول الأوروبية، وتشكيلهم منظمات وتنظيمات كونت شبكات، وأصبح وجودهم متعدد الأنماط، سواء كان نمط قيادى أو مؤسسى. وأوضحت أن هناك إشكالية ما بين بريطانيا وتنظيم الإخوان، لافتة إلى أن العلاقة بدأت بعد نشأة التنظيم، عندما حدث تبرع مالى من قبل الهيئة المشرفة على قناة السويس، حيث كانت هيئة بريطانية، حيث أعطوا حسن البنا 500 جنيهاً، حتى يؤسس مدرسة ومسجد، ويؤسس مقر للتنظيم. وأشارت إلى أن التعاون الفعلى ابتدأ مع وجود تقارير دبلوماسية واستخباراتية نقيم تنظيم الإخوان، فى بداية نشأته.

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