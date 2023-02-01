العالم اليوم - تشيلسي يجعل النجم الأرجنتيني فرنانديز أغلى لاعب في بريطانيا

انتم الان تتابعون خبر تشيلسي يجعل النجم الأرجنتيني فرنانديز أغلى لاعب في بريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 02:18 صباحاً - قالت شبكة "سكاي سبورتس" إن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضمّ الأرجنتيني إنزو فرنانديز من بنفيكا في صفقة قياسية مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني (129 مليون دولار)، يوم الثلاثاء.

ومع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، تفاوض تشيلسي مع نظيره البرتغالي بشأن طريقة سداد الصفقة من أجل الوفاء بقيمة الشرط الجزائي في عقده. وستتفوق الصفقة على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة ما دفعه مانشستر سيتي لضم جاك غريليش من أستون فيلا في 2021. أفضل لاعب شاب بكأس العالم لعب فرنانديز دورا في تتويج الأرجنتين بكأس العالم في قطر، حيث شارك اللاعب البالغ عمره 22 عاما في جميع المباريات، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

فضّل روجر شميدت مدرب بنفيكا عدم رحيل اللاعب، لكنه قال إن الأمر ليس بيد النادي إذا تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

انتقل فرنانديز إلى بنفيكا قادما من ريفر بليت الأرجنتيني العام الماضي، وخاض 29 مباراة بجميع المسابقات وأحرز أربعة أهداف وصنع سبعة أهداف.

سيكون فرنانديز ثامن المنضمين إلى تشيلسي في الانتقالات الشتوية بعد ميخايلو مودريك وبنوا بادياشيلي ونوني مادويكي وأندريه سانتوس وديفيد فوفانا ومالو جوستو فيما انتقل جواو فيلكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.

باكتمال الصفقة، سيكون مجموع ما دفعه تشيلسي منذ استحواذ مجموعة استثمار بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال على النادي في العام الماضي أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني.

يحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري متأخرا بعشر نقاط عن المربع الذهبي، ويستضيف فولهام في الدوري يوم الجمعة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تشيلسي يجعل النجم الأرجنتيني فرنانديز أغلى لاعب في بريطانيا .. في رعاية الله وحفظة