العالم اليوم - للمرة الأولى منذ 47 عاما.. نيوكاسل لنهائي كأس الرابطة

انتم الان تتابعون خبر للمرة الأولى منذ 47 عاما.. نيوكاسل لنهائي كأس الرابطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 01:20 صباحاً - حجز نيوكاسل يونايتد مكانه في نهائي أول بطولة كبرى في 24 عاما عندما فاز 2-1 على ضيفه ساوثامبتون ليصل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بتفوقه 3-1 في النتيجة الإجمالية اليوم الثلاثاء.

وفاز نيوكاسل 1-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف جويلينتون، ومنحه شون لونجستاف بداية رائعة بافتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة ثم عزز من تفوق صاحب الأرض في الدقيقة 21.

وأحيا تشي آدامز آمال ساوثامبتون في الشوط الأول قبل أن يتدخل نيك بوب حارس نيوكاسل لينقذ مرماه من محاولة آدم أرمسترونج بعد الاستراحة.

وطُرد برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل في الدقيقة 82 بسبب عرقلة عنيفة ضد صمويل إدوزي بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وصمد فريق إيدي هاو في الدقائق الأخيرة ليصعد إلى النهائي.