وأضاف «الردايدة»، خلال مقابلة له مع الإعلامية أمل الحناوى، فى برنامج «عن قرب»، الذى يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المنطقة العربية ستعانى بشدة من تابعات التغير المناخى، حيث سيكون هناك انخفاض ملحوظ فى كمية الأمطار ومن ثم انخفاض حصة المواطن من المياه.
وأوضح وزير البيئة الأردنى، أن الحكومة فى بلادة أطلقت مشروعًا كبيرًا وهو «الناقل الوطني»، لسد عجز مياه الشرب والتوجه إلى الزراعة من خلال البصمة المائية، مشيدًا بالدولة المصرية واستضافتها الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف «COP27» بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضى.
وأشار إلى أن مؤتمر المناخ كوب 27 حقق مكاسب كان أبرزها الموافقة على صندوق الخسائر والأضرار وتفعيل آلية للصندوق والانتقال بها إلى «COP28» المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن الأردن أطلق مبادرة متعلقة بـ"اللاجئين والمناخ" خصوصًا بعدد زيادة عدد السكان لـ20% فى آخر 10 سنوات، بسبب زيادة اللاجئين الذين ضغطوا على الموارد المائية للدولة.
وأوضح أن قلة الهطول المطرى تعنى انخفاض السعة الكلية للسدود، مشيراً أنه يتطلع أن يكون موسم الأمطار القادم أفضل مما سبقه، وفى الأردن تم التوجه نحو الزراعة الذكية لتقليل الشح المائى، كما أنه يتم العمل حالياً على تطوير آليات الحصاد المائى التى تقوم بجمع مياه الأمطار والحفاظ عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير البيئة الأردنى: سدودنا تعانى الآن مشكلة جفاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.