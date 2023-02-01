وزير البيئة الأردنى: سدودنا تعانى الآن مشكلة جفاف

جدة - نرمين السيد - قال معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردنى، إن السدود فى المملكة الهاشمية الأردنية تعانى الآن مشكلة جفاف بسبب نقص الأمطار التى أدت إلى قلة التخزين، ونأمل أن يكون موسم الأمطار المقبل أفضل من السابق، وتواصل الحكومة الأردنية جهودها لتقليل الفاقد المائى للتصدى لهذه التحديات.





وأضاف «الردايدة»، خلال مقابلة له مع الإعلامية أمل الحناوى، فى برنامج «عن قرب»، الذى يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المنطقة العربية ستعانى بشدة من تابعات التغير المناخى، حيث سيكون هناك انخفاض ملحوظ فى كمية الأمطار ومن ثم انخفاض حصة المواطن من المياه.

وأوضح وزير البيئة الأردنى، أن الحكومة فى بلادة أطلقت مشروعًا كبيرًا وهو «الناقل الوطني»، لسد عجز مياه الشرب والتوجه إلى الزراعة من خلال البصمة المائية، مشيدًا بالدولة المصرية واستضافتها الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف «COP27» بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضى.

وأشار إلى أن مؤتمر المناخ كوب 27 حقق مكاسب كان أبرزها الموافقة على صندوق الخسائر والأضرار وتفعيل آلية للصندوق والانتقال بها إلى «COP28» المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن الأردن أطلق مبادرة متعلقة بـ"اللاجئين والمناخ" خصوصًا بعدد زيادة عدد السكان لـ20% فى آخر 10 سنوات، بسبب زيادة اللاجئين الذين ضغطوا على الموارد المائية للدولة.

وأوضح أن قلة الهطول المطرى تعنى انخفاض السعة الكلية للسدود، مشيراً أنه يتطلع أن يكون موسم الأمطار القادم أفضل مما سبقه، وفى الأردن تم التوجه نحو الزراعة الذكية لتقليل الشح المائى، كما أنه يتم العمل حالياً على تطوير آليات الحصاد المائى التى تقوم بجمع مياه الأمطار والحفاظ عليها.