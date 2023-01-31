الرئيس التونسى: هناك أشخاص يتآمرون علينا.. وأتفهم آلام الشعب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف الرئيس التونسى "أتفهم آلام الشعب وحريص على حل مشاكله". وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس الاثنين، إقالة وزيرَى الزراعة والتربية من دون إبداء الأسباب. وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد قرر "إجراء تحوير جزئى عيّن بمقتضاه محمد على البوغديرى وزيرا للتربية خلفا لفتحى السلاوتى، وعبد المنعم بلعاتى وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى خلفا لمحمود إلياس حمزة".

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