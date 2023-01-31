العالم اليوم - رسميا.. أرسنال يضم لاعب تشلسي جورجينيو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 11:18 مساءً - انتقل لاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو الثلاثاء إلى صفوف أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم قادما من جاره تشلسي وفق ما أعلنه الناديان اللندنيان.

وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت 12 مليون جنيه إسترليني (13.6 مليون يورو). وأشارت التقارير إلى أن مدة الصفقة 18 شهرا مع إمكانية التمديد لعام إضافي لبطل أوروبا وأفضل لاعب في القارة العجوز عام 2021 والذي سيتعين عليه مساعدة أرسنال في محاولته للفوز بأول لقب له في الدوري منذ 19 عاما.

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