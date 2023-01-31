العالم اليوم - بوتين يدعو لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 11:18 مساءً - طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء من حكومته التفاوض مع مينسك لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا المجاورة لروسيا.

وفي مرسوم نُشر الثلاثاء، كلّف بوتين وزيري الدفاع والخارجية التفاوض مع نظيريهما البيلاروسيين لإنشاء هذه المراكز، من دون مزيد من التفاصيل. واشنطن تعلّق على "مشاركة بيلاروسيا في حرب أوكرانيا" علّق منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، في 19 يناير الجاري، على ما أثير بشأن مشاركة بيلاروسيا المحتملة في الهجوم العسكري الذي تشنه روسيا على أوكرانيا.

قال كيربي في تصريحات للإعلام، إن واشنطن "لم تشهد أي تحركات من بيلاروسيا تدل على دخول محتمل في الحرب مع أوكرانيا".

أضاف المسؤول الأميركي البارز: "نراقب التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية، ومن غير الواضح حتى الآن الهدف منها".

شكلت بيلاروسيا، حليف روسيا الوثيق، قاعدة خلفية للقوات الروسية في الحرب التي شنتها ضدّ أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

الجيش البيلاروسي امتنع حتى الآن عن الانخراط في القتال على الأراضي الأوكرانية.

في منتصف أكتوبر، أعلنت بيلاروسيا وروسيا تشكيل قوة عسكرية مشتركة مهامها، بحسب مينسك، "دفاعية" حصرا.

يجري البلدان باستمرار تدريبات عسكرية واسعة النطاق، مما يثير بانتظام تكهّنات بإمكان أن ينخرط الجيش البيلاروسي في الحرب التي يخوضها حليفه في أوكرانيا.

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