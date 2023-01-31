100 قتيل حصيلة تفجير مسجد في باكستان

100 قتيل حصيلة تفجير مسجد في باكستانأعلن قائد الشرطة المحلية الباكستانية، الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع في مسجد داخل مقر شرطة بيشاور، شمال غرب باكستان إلى 100 قتيلا.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن حكومة إقليم خيبر بختونخوا وعاصمتها بيشاور، القول: إنّ "حصيلة الاعتداء بلغت 100 قتيل و221 جريحاً، أغلبيتهم العظمى من رجال الشرطة".

وأكد مدير شرطة بيشاور، محمد خان، أن البلاد "على خطّ المواجهة في هذه المعركة ضد الحركات المسلحة، وهذا هو سبب استهدافنا والهدف كان إضعاف معنوياتنا.

وأكد قائد الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا، معظَّم جاه انصاري، للصحفيين، أنّ انتحارياً تمكّن من دخول المسجد حاملاً ما بين عشرة و12 كيلوغراماً من "المتفجرات، في قطع صغيرة .

ورجّح أن من يقف وراء الهجوم جماعة تُعلن أحياناً ارتباطها بحركة "طالبان باكستان"، وأحياناً أخرى تعلن نفسها معارضة.

وتتواصل، اليوم، أعمال انتشال الجثث من تحت أنقاض المسجد الذي انهار سقفه وجدرانه في الانفجار. ويستخدم رجال الإنقاذ الكاميرات وأجهزة التنصت لمحاولة تحديد مكان وجود أي ناجين تحت الأنقاض.

وكان ما بين 300 و400 شخص يؤدّون الصلاة، عند حدوث التفجير في المسجد الواقع داخل مقر الشرطة، الذي يخضع لحراسة أمنية مشدد.

وفي مارس 2022 أسفر هجوم انتحاري تبنّاه تنظيم "داعش" على مسجدٍ في بيشاور عن مقتل 64 شخصاً.