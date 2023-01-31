القاهرة الإخبارية: أمريكا تتهم روسيا بعدم امتثالها للتفتيش على النووى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة أكدت اليوم الثلاثاء أن روسيا لا تمتثل لالتزامها السماح بإجراء عمليات تفتيش على أراضيها بمقتضى معاهدة ستارت الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.





وأوضحت القناة، أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ذكر فى بيان، أن رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة، بموجب معاهدة ستارت ويهدد فعالية الاتفاق الأمريكى الروسى للحد من الأسلحة النووية. وأوضح أن روسيا أمامها مسار واضح للعودة من خلال السماح بإجراء أنشطة التفتيش، وأن واشنطن مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تنفيذ المعاهدة بشكل كامل. وكان من المقرر عقد محادثات بين موسكو وواشنطن حول استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة فى نوفمبر المقبل، لكن روسيا أجلتها ولم يحدد أى من الطرفين موعدًا جديدًا للاجتماع.

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