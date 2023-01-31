حسن عبدالقادر لـ القاهرة الإخبارية: نتمنى تحول ورشة القاهرة لاتفاق سودانى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسن عبدالقادر هلال رئيس المجلس القيادى للحزب الاتحادى الديموقراطى السودانى، إنه يتمنى أن تتحول ورشة القاهرة للحوار السودانى السودانى المزمع عقدها فى فبراير المقبل إلى اتفاق سودانى.





وأوضح عبدالقادر، خلال لقائه مع الإعلامى جمال عنايت فى برنامج «لقاء خاص» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن كل حزب أصبح مختلف مع الآخر، مشيرًا إلى أنهم أطاحوا ببعضهم البعض ومن ثم أطاحوا بالسلام الاجتماعى الداخلى، وأصبح السودان نفسه على كف عفريت وعلى حافة الهاوية.

وأشار إلى أن الوضع السودانى خطير جدًا، مشددًا على ضرورة أن يرجع الجميع لرشده، مؤكدًا أنهم نسوا أن المصلحة العليا هى مصلحة السودان ويجب إعلاء مصلحة السودان على المصلحة الشخصية، مطالبًا الجميع بالترفع عن صغائر الأمور.

وأضاف أنه لم يعد هناك كعكة ليتقاسموها، وأصبح هناك خراب وانهيار شامل.