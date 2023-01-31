العالم اليوم - قيس سعيّد: لا يمكن أن يترك أعداء الدولة والشعب خارج المساءلة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 10:20 مساءً - قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الثلاثاء، إنه لا يمكن أن يترك أعداء الدولة والشعب خارج المساءلة.

وأضاف سعيّد أن "الشعب يريد تطهير البلاد والمحاسبة"، مشيرا إلى أنه "يتوجب على القضاة الشرفاء أن يقوموا بدورهم كاملا حتى يتم التصدي لمن تآمر على الدولة".

وأكد أن "الحق النقابي مضمون، ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى".

وجاءت كلمة سعيّد بعدما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الإثنين أن نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية التي جرت الأحد بلغت 11.4 في المئة وفقا للأرقام النهائية.

وأفاد الرئيس سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية مساء الإثنين "نحو 90 في المئة تقريبا لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان لم يعد يعني شيئا بالنسبة لهم".

وبيّن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي أن "895.002 ناخب" أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجّل، أي ما نسبته 11.4 في المئة (مقابل 11.3 في المئة أعلنها بوعسكر مساء الأحد على أساس أرقام غير نهائية).

لكنّ بوعسكر قال إن النسبة ترتفع إلى 14.6 في المئة إذ ما قيست على أساس "الناخبين المسجّلين طوعا" في القوائم الانتخابية، أي 5.8 ملايين شخص، في حين أن البقية تمّ تسجيلهم تلقائيا بمجرد بلوغهم السنّ القانونية للانتخاب وهي 18 عاما.