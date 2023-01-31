العالم اليوم - السجن لخطيبين رقصا أمام أبرز معالم طهران 

انتم الان تتابعون خبر السجن لخطيبين رقصا أمام أبرز معالم طهران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 10:20 مساءً - قضت محكمة إيرانية بالسجن مدة تزيد عن 10 سنوات على خطيبين شابين رقصا أمام أحد المعالم الرئيسية في طهران.

وقُبض على استياج حقيقي وخطيبها أمير محمد أحمدي، وكلاهما في العشرين من العمر، مطلع نوفمبر الماضي بعد انتشار مقطع فيديو لهما على نطاق واسع وهما يرقصان بشكل رومنسي أمام برج آزادي في طهران، وفق ما ذكرت "فرانس برس"، الثلاثاء.

ولم تكن حقيقي تضع حجابا في تحد لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران، حيث لا يسمح للنساء بالرقص في الأماكن العامة ولا الاختلاط بالرجال.

وحكمت محكمة في طهران على كل منهما بالسجن 10سنوات وستة أشهر، بالإضافة إلى منعهما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومغادرة إيران، طبقا لما أوضحت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة.

وأوضحت المنظمة أن الزوجين دينا بتهمة "التشجيع على الفساد وممارسة الفحشاء" وكذلك "التجمع بهدف الإخلال بالأمن القومي".

ونقلت "هرانا" عن مصادر مقربة من عائلتيهما إنهما منعا من استشارة محامين خلال المحاكمة في حين رُفضت محاولات لنيل الإفراج عنهما بكفالة.

وقالت المنظمة إن حقيقي موجودة الآن في سجن قرتشك للنساء خارج طهران، حيث يندد الناشطون بأوضاع المسجونات فيه بشكل منتظم.