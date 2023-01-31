العالم اليوم - أميركا تعاقب شركات إيرانية تنتج مُسيرات تستخدم في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 10:20 مساءً - قالت وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت قيودا تجارية جديدة على سبعة كيانات إيرانية بسبب إنتاجها طائرات مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا.

وأضافت الولايات المتحدة الشركات ومنظمات إيرانية أخرى إلى قائمة الرقابة على الصادرات الأميركية التي تتضمن الكيانات المنخرطة في أنشطة تهدد مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وفق "رويترز".

وأُدرجت أسماء الشركات والمنظمات الإيرانية في "قائمة الكيانات" بوزارة التجارة الأميركية ونُشرت في إفصاح أولي بالسجل الاتحادي، وهو الجريدة الرسمية في الولايات المتحدة.

قائمة الشركات الإيرانية المعاقبة

شركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات والقوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

منظمة "الجهاد" للاكتفاء الذاتي والبحوث التابعة للحرس الثوري.

شركة "أوجي بارفازمادو نافار" وشركة "بارافار بارس".

شركة "القدس" لصناعة الطيران.

شركة "شاهد" لصناعات الطيران.

وسيتعين على الجهات التي تزود هذه الكيانات الإيرانية بالسلع والتكنولوجيا الحصول على ترخيص أولا، ولكن من المتوقع رفض منح مثل هذه التراخيص باستثناء تلك الخاصة بالأغذية والأدوية.

وسيُنظر في منح هذه التراخيص على حسب كل حالة.

وبعد نحو عام على اندلاع حرب أوكرانيا وروسيا، يسارع حلفاء كييف إلى جمع أنظمة دفاع جوي ونشرها للتصدي لصواريخ كروز والطائرات المسيرة إيرانية الصنع التي هاجمت أهدافا للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا الشتاء.

وأعلنت كندا في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستشتري لأوكرانيا نظام صواريخ أرض جو متطورا أمريكي الصنع من طراز "ناسامز".

و"ناسامز" هو نظام أرض جو دفاعي قصير إلى متوسط المدى ويستخدم في الحماية من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات.

وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بنظامين من طراز "ناسامز" وتستعد لتقديم المزيد.

وتعهدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع أرض جو أخرى مثل باتريوت التي تنتجها شركة "رايثيون" تكنولوجي. ويأمل الحلفاء في أن تساعد هذه الأنظمة في وضع حد للاضطرابات التي يشهدها قطاع الطاقة في أوكرانيا.