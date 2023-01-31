واشنطن تفرض عقوبات على شركات إيرانية لمساعدتها روسيا في إنتاج الطائرات المسيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 09:29 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على صادرات 7 شركات وكيانات إيرانية جديدة، في إطار محاربتها لتفشي القوة العسكرية الإيرانية والحد منها.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان لها، إنها أضافت هذه الشركات إلى قائمة الحظر التجاري الأميركية بسبب مساعدتها للجيش الروسي في إنتاج الطائرات المسيرة.

وأوضح البيان أن هذه القائمة تضمنت بشكل خاص العديد من شركات صناعة الطيران، وكذلك القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف البيان: تم تحديد هذه الكيانات السبعة من قبل الحكومة الأمريكية على أنها تصرفت ضد مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وساعدت القوات المسلحة الروسية ومجمعها الصناعي العسكري.

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية أن الدخول في القائمة السوداء يعني تفعيل إجراءات مراقبة الصادرات ضد هذه الكيانات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات على عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ونائب وزير المخابرات في طهران، بسبب الأحداث الأخيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تضمنت نائب وزير المخابرات، و4 من كبار قادة الحرس الثوري، و5 من أعضاء مؤسسة إيرانية تابعة للحرس الثوري.

وتواصل الإدارة الأمريكية تنفيذ سياسة العقوبات الصارمة ضد إيران، بسبب الملف النووي الإيراني الذي توقفت محادثات استئناف عقد اتفاق نووي بشأنه منذ العام الماضي، وكذلك بسبب القوة العسكرية لإيران ومساعدتها للدول الأخرى المعادية لوشنطن، وأيضًا بسبب الأجواء الداخلية العاصفة التي تشهدها طهران فيما يتعلق بقمع حقوق الإنسان.