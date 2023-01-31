العالم اليوم - إصابتان في حادث دهس قرب نابلس.. والجيش الإسرائيلي يتحرى

انتم الان تتابعون خبر إصابتان في حادث دهس قرب نابلس.. والجيش الإسرائيلي يتحرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 09:22 مساءً - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن إصابتين وقعتا إثر حادثة دهس على حاجز قرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحرى التفاصيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم تسجيل إصابتين في حادث دهس على حاجز زعترة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا قال فيه إنه يقوم بالتحري بشأن أنباء عن عملية دهس على حاجز زعترة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وهذا يعني أن الجيش لم يؤكد أن الحادث هجوم فلسطيني.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية وإسرائيل توترا غير مسبوق منذ سنوات.

وبعد هجوم فلسطيني مسلح في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين، رفعت تل أبيب مستوى التأهب في الضفة الغربية والقدس، ودفعت بتعزيزات إضافية من الجيش والأمن.