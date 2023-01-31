العالم اليوم - بهذه القيمة.. الأصول الأجنبية في مصر تنمو خلال ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر بهذه القيمة.. الأصول الأجنبية في مصر تنمو خلال ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 09:22 مساءً - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لمصر قد زاد 47.28 مليار جنيه مصري في ديسمبر، مرتفعا للشهر الثاني على التوالي بعد سماح البنك للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في أكتوبر.

وتحسن صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 494.3 مليار جنيه (نحو 16.3 مليار دولار) من 541.5 مليار (نحو 17.9 مليار دولار) في نوفمبر.

ويعني ذلك زيادة بنحو 2.06 مليار دولار بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر، وفقا لحسابات رويترز.

وقبل انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية.

وصافي الأصول الأجنبية هو أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، ويشمل ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري.

وتسببت الحرب الأوكرانية في فبراير في أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.

وسمح البنك المركزي في 27 أكتوبر للجنيه بالتراجع 14.5 بالمئة في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ويسمح البنك للجنيه بالانخفاض منذ ذلك الحين.

وفقد الجنيه نحو 50 بالمئة من قيمته منذ اندلاع أزمة أوكرانيا، مسجلا نحو 30 جنيها للدولار بعد أن تسببت الأزمة في تراجع السياحة وارتفاع أسعار واردات السلع ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية.

وكان صافي الأصول الأجنبية قد بلغ 248 مليار جنيه (8.22 مليار دولار) في سبتمبر 2021 قبل أن يبدأ في التراجع.

ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.