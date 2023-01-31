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مقتل طيار فيتنامي بتحطم طائرة مقاتلة

لقي طيار فيتنامي مصرعه اليوم الثلاثاء، جراء تحطم طائرة مقاتلة شمال فيتنام. مقتل طيار فيتنامي بتحطم طائرة مقاتلةلقي طيار فيتنامي مصرعه اليوم الثلاثاء، جراء تحطم طائرة مقاتلة شمال فيتنام. وذكرت وكالة أنباء فيتنام الرسمية، أن الطائرة المقاتلة من طراز سو 22 تحطمت أثناء هبوطها ظهر اليوم في مقاطعة ين باي. وأضافت الوكالة: إن الطيار تران نجوك ديوي البالغ من العمر 31 عاماً، تلقى تعليمات بالقفز بالمظلة لكنه حاول إنقاذ الطائرة.. مشيرة إلى أن الطائرة قد تحطمت ولقي الطيار حتفه. وأمرت وزارة الدفاع سلطات الدفاع الجوي والقوات الجوية والجهات ذات الصلة بالتحقيق في سبب الحادث.

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