الاتحادى الديمقراطى السودانى للقاهرة الإخبارية: يجب إجراء انتخابات مبكرة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسن عبدالقادر هلال رئيس المجلس القيادى للحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى، أنهم مع الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، نافيًا أنهم حزب دينى أو يمين أو يسار، معتبرًا أنهم من أحزاب الوسط التى تجمع كل الفئات.





وأوضح خلال لقائه مع الإعلامى جمال عنايت فى برنامج «لقاء خاص» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه ضد الاحتكار فى السياسة وفى الاقتصاد، وضد الاحتكار فى أى مجال، مطالبًا بمشاركة الجميع، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات حرة نزيهة مبكرة فى السودان، وعدم الانتظار لمدة عامين، مشيرًا إلى أن الانتخابات المبكرة هى التى ستحدد أوزان الناس. وضرب رئيس المجلس القيادى للحزب الاتحادى الديموقراطى السودانى، مثلًا ببعض التيارات السياسية التى تشمل فى عضويتها عدد قليل، وتتحدث كأنها تمثل عدد ضخم من المواطنين السودانيين مضيفًا: «فى غياب الانتخابات من حق كل مواطن يتكلم ويعبر عن نفسه، والانتخابات هى الغربال اللى بتفلتر الأحزاب الصغيرة والأحزاب اللى ما لها وزن ستنقرض».

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