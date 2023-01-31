القاهرة الإخبارية: 240 ألف متظاهر فى 200 مدينة فرنسية ضد قانون التقاعد

جدة - نرمين السيد - قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من مارسيليا، إن إضرابات فرنسا جرت فى 200 مدينة، وقُدّرت الأعداد بأكثر من 240 ألف متظاهر، بحسب النقابات العمّالية الفرنسية، موضحًا أن النقابات العمّالية والأحزاب اليسارية نجحوا فى حشد هذا العدد الكبير من المتظاهرين، كما ذكر أن التظاهرات انتهت سلمية كما بدأت.





وأضاف «شقير»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التظاهرات كانت سلمية عدا مدينة رين الفرنسية التى شهدت بعض المناوشات بين المتظاهرين وقوات الشرطة عقب انتهاء التظاهرات، موضحًا أن الشرطة قامت بتأمين التظاهرات عن طريق توزيع 114 ألف شرطى منعًا لحدوث أى مشكلات. وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن تظاهرة باريس لا تزال مستمرة حتى الآن، مع توقعات باستمرار عمليات الإضراب وتصاعدها حال رفض الحكومة الفرنسية التراجع عن مشروع قانون التقاعد الذى أعلنت عنه أخيرًا، وهناك العديد من البلديات والقطاعات خاصة قطاع النقل تواجدوا فى التظاهرة مما أدى لحدوث شلل فى فرنسا.

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