ارتفاع حصيلة تفجير المسجد في مدينة بيشاور الباكستانية لـ 100 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 07:27 مساءً - قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف مسجدا يرتاده رجال الشرطة في مدينة بيشاور الباكستانية ارتفعت إلى 100 قتيل.

وأصيب نحو 221 شخصا في التفجير الذي وقع أمس الاثنين في مسجد مزدحم، يقع داخل منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة بالقرب من مقر للشرطة.

وقد تم انتشال عشر جثث على الأقل من أسفل حطام المسجد خلال الليل.

وقال أياز خان، المسؤول بالشرطة المحلية، إن غالبية الضحايا من أفراد الشرطة، ورجال دين.

ومع إقامة صلاة الجنازة على الضحايا، تم فتح تحقيق بشأن كيفية اختراق البنية التحتية الأمنية متعددة الطبقات في الموقع.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن التفجير الذي يعد من أعنف التفجيرات في البلاد منذ سنوات "لم يكن أقل من هجوم على باكستان."

ونأت حركة طالبان باكستان المحظورة بنفسها عن الهجوم، لكن أحد الفصائل المنشقة عنها أعلن مسؤوليتها.

ويعد الهجوم من أكثر الهجمات دموية التي تشهدها باكستان منذ أعوام.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في بيشاور، الواقعة على الحدود مع أفغانستان، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة العنف وتفاقم سوء الوضع الأمني في باكستان