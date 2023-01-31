بلينكن: نرفض توسيع المستوطنات وعمليات الإخلاء فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - أعرب أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، عن تقديره الشديد لتصميم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، على العمل بطريقة مسؤولة خلال وقت مليء بالتحدى، موضحًا أن واشنطن تُعارض أى إجراء من أى طرف من شأنه جعل تحقيق حل الدولتين أصعب، مثل توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء.





وأضاف بلينكن، خلال لقاء له مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، نقلت جزء منه قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى للفلسطينيين أفقًا منحسرًا من الأمل ويجب أن يتغير هذا الأمر، كما أن أمريكا ستقدم 50 مليون دولار إضافية، لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين. وأكد وزير الخارجية الأمريكية، توصل الجانبان لاتفاق لإتاحة خدمات الجيل الرابع من الاتصالات للفلسطينيين، وذلك خلال ختام زيارته إلى الشرق الأوسط، بعد رحلة استغرقت 4 أيام، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكرى، ثم توجه إلى تل أبيب لعقد قمة مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، وأخيرًا الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

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