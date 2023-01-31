جدة - نرمين السيد - قال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكرانى، إن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة فى «موجة أولى» من شحنات واردة من تحالف يضم 12 دولة، إذ حصلت أوكرانيا على تعهدات هذا الشهر من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية لمساعدة قواتها على صد الغزو الروسى الشامل.





وأضاف «كوليبا»، خلال مقطع فيديو عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضوًا، و«يمكننى أن أشير إلى أنه فى الموجة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة من الطراز الغربى». وأوضح وزير الخارجية الأوكرانى، أن كييف تعمل خلف الكواليس للحصول على موافقة مزيد من الدول على تزويدها بدبابات فى وقت يصفه مسؤولون بأنه حرج فى الحرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأوكرانى: سنتلقى دعما غربيا يقدر بـ 140 دبابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.