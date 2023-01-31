رئيس مجلس الحزب الديمقراطى فى السودان لـ القاهرة الإخبارية: قضيتنا هى الوطن

جدة - نرمين السيد - عبر الدكتور حسن عبد القادر هلال رئيس المجلس القيادى للحزب الاتحادى الديمقراطى فى السودان، عن رفضه كلمة "إغراق" لأنها احتكار للعمل السياسى، مشيرا إلى أن هناك انهيار شامل، وأن القضية هى السودان وشعبه.





وأضاف عبدالقادر خلال لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية" تقديم الإعلامى جمال عنايت، أنه يرفض الاحتكار ويؤيد الانفتاح السياسى للجميع. وأوضح رئيس المجلس القيادى للحزب الاتحادى الديمقراطى، أن حزب الاتحاد وسطى يؤيد الديمقراطية.

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