الرئيس التونسي يُجري تعديلاً وزارياً جزئياً
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إجراء تعديل جزئي على حكومة نجلاء بودن.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الرئاسة التونسية في بيان لها، القول: "شمل التعديل، محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا للسيد فتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة".
ويأتي هذا التعديل بعد يوم من إجراء الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية التونسية، والتي بلغت نسبة الإقبال فيها 11.3 في المائة، بحسب البيانات الرسمية التي أعلن عنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر.
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