إلغاء أكثر من 1600رحلة طيران بسبب سوء الأحوال الجوية فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن المطارات فى تكساس تحملت العبء الأكبر من الإلغاءات، مع تأثر مطارات "دالاس فورت ورث الدولى" و"دالاس لاف فيلد" و"أوستن بيرجستروم الدولى" بشكل خاص.
واعتبارا من الساعة الخامسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الثلاثاء، تم إلغاء 1660 رحلة، وفقا للموقع المتخصص فى تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، وكانت شركتا طيران "ساوث ويست" و"أمريكان إيرلاينز" الأكثر تضررا.
وقال كبير خبراء الطقس فى هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ستيفن كيرنى، إن الجليد على الطائرات وظروف المدرجات السيئة فى مطارات المنطقة قد أدى إلى موجة من الرحلات الجوية الملغاة.
وخضع عشرات الملايين من الأمريكيين من جنوب تكساس إلى أجزاء من ويست فرجينيا وأوهايو لتحذير من الطقس الشتوى، مع رياح شديدة البرودة ودرجات حرارة متجمدة.
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