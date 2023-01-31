العالم اليوم - موكب احتفالي لأطفال بقرية مصرية إلى معرض القاهرة للكتاب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 05:17 مساءً - في مشهد غير تقليدي، خرج المئات من أبناء قرية كفر الشوبك بالقليوبية، في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، وسط احتفالية نظمها الأهالي، لاقت حفاوة على مواقع التواصل الاجتماعي، باهتمام الناشئين بالمعرفة والثقافة.
ويتحدث كمال سالم، أحد أبناء قرية كفر الشوبك، لموقع "دوت الخليج" عن تنظيمه لتلك الزيارة، قائلا: "بدأنا التجربة عام 2021 بعدد محدود من الأهالي، ثم وفرنا العام السابق 6 حافلات، لكن فوجئنا هذه المرة بتوافد مئات الأطفال وذويهم للمشاركة بالزيارة، مما استدعى تجهيز 14 حافلة منعا لحدوث تكدس".
مغامرة ثقافية
ويضيف طبيب التخدير والعناية المركزة: "استقبلنا اتصالات هاتفية هائلة عقب الإعلان عن الزيارة من خلال جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، بعضها من قرى مجاورة ومدينة شبين القناطر. كانت فرصة للجميع لخوض مغامرة ثقافية مميزة، نظير مبلغ رمزي لا يعيق الأسر عن تنفيذ هذا الحلم البسيط".
ويسترسل: "واجه تنظيم الرحلة عدة تحديات خلال سعينا لضمان عدم حدوث أزمات أو فقدان أحد الأطفال في زحام معرض القاهرة للكتاب، لذلك شارك معنا نحو 30 متطوع بمهام واضحة".
ويشير إلى أنه تم توزيع المتطوعين على حافلات ضمت أكثر من 500 شخص، وبحوزتهم قوائم تشمل أسماء وأرقام هواتف جميع الركاب، لمتابعة تحركاتهم داخل المعرض وتذليل كافة العقبات أمامهم".
ويوضح سالم أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لإخبارهم بتفاصيل الزيارة والحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة، ثم التنسيق مع الهيئة العامة للكتاب، مؤكدا على "الاهتمام البالغ من قِبل المسؤولين، حيث تم منحهم الفرصة لدخول المعرض مجانا، في إطار دعم الشباب وحثهم على القراءة".
ضحكات و"زغاريد"
ويذكر مؤسس جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر الشوبك: "انطلقنا في ساعة مبكرة إلى وجهتنا في مشهد مهيب، حيث كانت شوارع قريتنا مزدحمة بالناس في طريقهم إلى المعرض، والسعادة بادية على الوجوه وصوت الزغاريد في كل مكان".
ويستطرد: "تأثرت بشدة في تلك اللحظة، وشعرت بأهمية الخطوة وضرورة تنفيذها بأفضل طريقة ممكنة".
وعن تجربتهم لدى الوصول، يقول سالم: "في المعرض وجدنا بوابة مخصصة لدخولنا بالحافلات، قبل أن يتحرك الأبناء مع ذويهم نحو دور النشر المختلفة والفعاليات المتنوعة. تابعنا انغماسهم بشراء كتب كثيرة في عدة مجالات، خاصة الروايات".
ويشير كذلك إلى مشاركة البعض في الندوات الثقافية، من خلال إلقاء الشعر أو التفاعل مع الأدباء والشخصيات العامة.
ويردف الرجل في حديثه عن مشاعر السعادة التي طغت على المشاركين، قائلا: "في نهاية اليوم عاد الجميع إلى الحافلات وهم يحملون الكتب في أياديهم. يتحركون بخفة ونشاط رغم الإرهاق. كانت الزيارة بالنسبة لهم أشبه بيوم عيد".
وينوه إلى أنه ما أن اقتربت الحافلات من القرية، حتى ظهرت طلبات لتنظيم زيارة ثانية إلى المعرض، لافتا إلى أنها تزايدت مع انتشار الحكاية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "لا نملك سوى الموافقة وتكرار الأمر الأسبوع المقبل".
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، بمشاركة نحو 1740 دار نشر من كافة أنحاء العالم.
وفي هذه الدورة، يتم تكريم دولة الأردن كضيف شرف، واختيار الشاعر الكبير صلاح جاهين كشخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني لمعرض الطفل.
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