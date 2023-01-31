العالم اليوم - بلينكن يجدد التأكيد على التهدئة ودعم حل الدولتين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 05:17 مساءً - توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إلى الضفة الغربية، بعد يوم من دعوته لنزع فتيل العنف المتصاعد وإعادته التأكيد على دعم واشنطن لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحث بلينكن الجانبين على التهدئة بعدما قام مسلح فلسطيني الأسبوع الماضي بقتل سبعة أشخاص قرب كنيس في القدس القدس، مما رفع عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات شنها فلسطينيون منذ عام 2022 إلى 33 فضلا عن مقتل ثلاثة أوكرانيين

ويلتقي بلينكن بقادة السلطة الفلسطينية الذين يشعرون بخيبة أمل بسبب المداهمات التي تشنها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أشهر وقُتل خلالها أكثر من 200 فلسطيني من مدنيين ومسلحين.

وشهد يناير وحده مقتل 35 فلسطينيا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، في أكثر الشهور دموية منذ عام2015، بينما يقول المسؤولون إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الممتلكات الفلسطينية ازدادت أيضا.

وعلقت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد أكبر مداهمة تشنها القوات الإسرائيلية منذ سنوات، إذ توغلت القوات في عمق مخيم اللاجئين في مدينة جنين مما تسبب في اشتباك مسلح قُتل فيه عشرة فلسطينيين.

وإلى جانب تجديد الدعوة إلى التهدئة وتأكيد دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، من المتوقع أن يناقش بلينكن سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.

وقبل أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني، زار بلينكن بلدة دير دبوان القريبة من رام الله والتي يقطنها الكثير من الفلسطينيين الأميركيين والتقى بقيادات للمجتمع المدني هناك ورجال أعمال.

من جهته، عزز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وجود القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتعهد باتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات أيضا، لكنه أحجم حتى الآن عن اتخاذ خطوات أكثر حدة.

والتقى بلينكن اليوم الثلاثاء بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وناقش معه التعاون من أجل منع إيران من تطوير سلاح نووي إضافة لمناقشة الوضع في الضفة الغربية.