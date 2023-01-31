العالم اليوم - ماذا قال الركراكي عن مواجهة الهلال السعودي والوداد البيضاوي؟

انتم الان تتابعون خبر ماذا قال الركراكي عن مواجهة الهلال السعودي والوداد البيضاوي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 05:17 مساءً - فيما يستضيف المغرب مونديال الأندية، تحدث مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم على المسابقة التي يرفع فريقه السابق (الوداد) راية المغرب وأفريقيا.

وعن شعوره بفوز الوداد بدوري أبطال أفريقيا العام الماضي، قال مدرب أسود الأطلس: "كان شعورًا استثنائيًا لأننا مررنا بأوقات عصيبة مع الوداد، مع حظر التعاقد مع اللاعبين والكثير من المشاكل المالية. لقد فقدنا الكثير من اللاعبين الجيدين، لذا لم يكن ذلك التتويج في الحسبان. لكن كما هو الحال مع المنتخب المغربي، تمكنا من تكوين مجموعة متضامنة وقاتل الجميع من أجل جلب اللقب الثالث في دوري أبطال أوروبا إلى المغرب والوداد. كان أمرًا مذهلًا."

وبشأن الحضور الجماهيري المغربي في كاس العالم للأندية، قال الركراكي: "سيكتشف الجميع جمهورًا استثنائيًا على شاكلة جماهير أميركا الجنوبية، وربما يكونون من أفضل الجماهير في العالم. أعتقد أنه ستكون هناك لوحات فنية (تيفو). وستكون الأجواء رائعة. لقد حظيت بعام استثنائي مع هذا الجمهور. الدار البيضاء هي حقًا مدينة تعشق كرة القدم."

وأضاف "إنه أمر جيد للمغرب - خاصة بعد مشوارنا في كأس العالم - أن يرى الجميع أن لدينا كرة قدم وجمهور وملاعب جميلة. سيكون أمراً رائعًا لبلدنا."

وعن مباراة الوداد المغربي والهلال السعودي في المونديال، قال الركراكي: “من المنتظر أن تكون مباراة متكافئة لأن الهلال نادي عملاق في السعودية وآسيا. إنه ريال مدريد آسيا. لديهم أيضًا مشجعون ولاعبون على مستوى عالٍ جدًا. لكن عامل اللعب على أرضه سيساعد فريق الوداد بشكل خاص."

وعن رأيه في ريال مدريد، قال: "الريال هو أفضل ناد في العالم، صاحب أفضل سجل ألقاب. دائمًا ما يكون حاضرًا في المواعيد الكبرى. لديهم عقلية الفوز. إنه لشرف للمغاربة والمغرب استضافة ريال مدريد. وتجدر الإشارة إلى أن كرة القدم الإسبانية تحظى بمتابعة واسعة في المغرب. لذا فإن استضافة ريال مدريد في المغرب دائمًا ما تكون بمثابة عرس كروي وحدث مهم للمغاربة".