خبير لـ القاهرة الإخبارية: إجراءات الفيدرالى الأمريكى لن تنجح فى كبح التضخم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور فارس مسدور، الخبير الاقتصادى من الجزائر، إن الفيدرالى الأمريكى يريد التحكم فى مستويات التضخم الاقتصادى والقضاء على المستويات العالية التى وصلت أقصاها فى الولايات المتحدة الأمريكية.





واستبعد الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن يكون للخطوة التى ينوى اتخاذها من قِبل الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة، الأثر البالغ فى كبح جماح التوسع الاقتصادى فى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصّة فى ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعيشها أوروبا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح أن إقدام الاتحاد الأوروبى على المزيد من العقوبات على روسيا سيكون له تأثير بالغ على أداء الاقتصاد الأمريكى، نظرًا للارتباط الشبكى بين الاقتصادين الأمريكى والعالمى. وتابع أن التضخم سيستمر فى مستوياته، مع اضطرار الفيدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى فى القريب العاجل.

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