جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد يسلم الفلالى، الخبير الاقتصادى، إن هناك توقعات تشاؤمية للاقتصاد البريطانى، بسبب تأثير ارتفاع أسعار الغاز على السوق البريطانى وتأثر سوق العمالة، موضحًا أن هذه العوامل أثرت على كل المنطقة، ولكن هناك خصوصية بريطانية بشكل خاص.





وأشار الفلالى، خلال مداخلة عبر الفيديو للنشرة الإقتصادية بقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قضية الغاز تؤثر على بريطانيا بشدة نظرًا لأن بريطانيا تعتمد على الغاز بنسبة 40% فى إنتاج الكهرباء، وتشكيل سوق الكهرباء فى بريطانيا يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين. وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هناك ضغوط داخلية وخارجية على بنك إنجلترا، موضحًا أن الضغوط الداخلية تتمثل فى تكلفة الحياة المرتفعة، وهناك الملايين من الرهانات العقارية التى ستجدد فى 2023. وأشار إلى التكلفة ستكون مرتفعة جدًا على المواطنين، علاوة على زيادة 50% على أسعار الفائدة فى بريطانيا ستؤثر بقوة على الاقتصاد البريطانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: توقعات تشاؤمية تنتظر اقتصاد بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.