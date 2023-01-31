القاهرة الإخبارية: التغطية الإسرائيلية لزيارة بلينكن ركزت على أوضاع داخلية

جدة - نرمين السيد - قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، سيتطرق إلى الاقتطاعات التى تحصل عليها إسرائيل من أموال الفلسطينيين، خلال لقائه أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، إضافة إلى المداهمات المستمرة لمنازلهم، والمجزرة التى شهدها مخيم جنين الخميس الماضى.





وأضافت ولاء السلامين، خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة ستركز خلال اللقاء على خفض التصعيد وزيادة التنسيق الأمنى بين الجانبين، بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة. كما كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، عن أن التغطية الإعلامية الإسرائيلية لزيارة بلينكن، ركزت على بعض الأمور الداخلية، مثل تقويض النظام القضائى فى إسرائيل، مع إغفال لبعض النقاط الرئيسية فى حديثه، وتحديدًا تأكيده أهمية حل الدولتين؛ باعتباره المسار الأفضل لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. وكان وزير الخارجية الأمريكى قد عقد محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ناقش خلالها العديد من الملفات الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام الأمريكى بأمن إسرائيل منذ سنوات طويلة. كما تطرق بلينكن إلى الجهود التى تستهدف منع التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل العمل على مواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة.

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