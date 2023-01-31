أوكرانيا: سنتلقى ما بين 120 إلى 140 دبابة من الغرب

جدة - نرمين السيد - وكانت النرويج أعلنت اعتزامها إرسال دباباتها القتالية من طراز "ليوبارد 2"، إلى أوكرانيا "فى أقرب وقت ممكن"، حسبما أعلن وزير الدفاع النرويجى بيورن أريلد جرام، فى تصريحات لوكالة "فرانس برس".

وقال وزير الدفاع النرويجى: "سترسل النرويج جزءًا من أسطولها من دبابات (ليوبارد 2) الألمانية الصنع إلى أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن"، مما قد يشير إلى أواخر مارس.

يذكر أن النرويج كانت من بين دول أوروبية عدة، وعدت الأسبوع الماضى، بتسليم الدبابات التى طالبت بها أوكرانيا فى معركتها ضد القوات الروسية، بعد موافقة برلين.