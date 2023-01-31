بلينكن: سنقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة أونروا

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ خطوات لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأعلن بلينكن عزم الولايات المتحدة على تقديم 50 مليون دولار إضافية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وعقد وزير الخارجية الأمريكى محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين خلال الساعات القليلة الماضية، ناقش خلالها العديد من الملفات الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام الأمريكى بأمن إسرائيل منذ سنوات طويلة. كما تطرق بلينكن إلى الجهود التى تستهدف منع التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل العمل على مواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة.

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