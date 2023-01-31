الرئيس البيلاروسى: العالم لن يتطور دون التعاون مع قارة إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال لوكاشينكو -عقب محادثاته مع نظيره الزيمبابوى إيمرسون منانجاجوا فى عاصمة زيمبابوى هرارى اليوم الثلاثاء- إن "العالم لا يمكنه التقدم للأمام أو أن يتطور دون التعاون مع الدول الإفريقية، أن المستقبل لدول القارة السمراء".

وتابع الرئيس البيلاروسى بالقول "إنهم أصدقاؤنا، ونحن نتباحث لتعزيز التعاون من أجل شعوبنا، ونحن أمة مسالمة، ونؤكد أننا نسعى للتعاون مع دول القارة الإفريقية، عبر تعزيز التعاون التكنولوجى والعمل على تدريب المتخصصين فى هذا القطاع"، وفقا لوكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

ووصل لوكاشينكو أمس الإثنين إلى زيمبابوى، فى زيارة يسعى من خلالها لوكاشينكو لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين الحليفين الوثيقين لروسيا.

ورحب رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا ومئات من أنصار الحزب الحاكم بلوكاشينكو فى مطار روبرت جابرييل موجابى الرئيسى بالعاصمة هرارى.

وتهدف الزيارة، وفقا لوزارة الشؤون الخارجية فى زيمبابوى، إلى تعزيز "التعاون القوى فى المجالات السياسية والاقتصادية والتعدينية والزراعية وإدارة مخاطر الكوارث بين البلدين".

وزودت بيلاروسيا زيمبابوى بمعدات زراعية مثل الجرارات والشاحنات بموجب صفقة قيمتها عشرات الملايين من الدولارات بعد زيارة منانجاجوا إلى العاصمة البيلاروسية مينسك فى عام 2019.