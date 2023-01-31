العالم اليوم - عجز تركيا التجاري يتضاعف في 2022 ويسجل نحو 110 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر عجز تركيا التجاري يتضاعف في 2022 ويسجل نحو 110 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 04:19 مساءً - ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال عام 2022 بنسبة 137 بالمئة على أساس سنوي، ليسجل 109.54 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام، فيما زاد العجز في ديسمبر بنسبة 42 بالمئة عن العام السابق.

وذكرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أن صادرات البلاد قد ارتفعت في 2022 بواقع 12.9 بالمئة إلى 254.1 مليار دولار، بينما قفزت الواردات بنسبة 34 بالمئة، لتصل إلى 363.7 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن الصادرات ارتفعت في ديسمبر بنسبة 3 بالمئة والواردات 12.2 بالمئة عن العام السابق، ووصل العجز إلى 9.7 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه في 2021، تهدف تركيا إلى تسجيل فائض في المعاملات الجارية من خلال تعزيز الصادرات وخفض معدلات الفائدة رغم ارتفاع التضخم وتراجع العملة الحاد خلال السنوات الماضية.

ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية على مستوى العالم من صعوبة تحقيق هذا الهدف.

وكان عجز التجارة الخارجية في تركيا قد ارتفع بنحو 60.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.8 مليار دولار في نوفمبر، فيما زادت الواردات 14 بالمئة، بحسب ما أظهرته بيانات من معهد الإحصاء نهاية ديسمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 30.66 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 2.1 بالمئة إلى 21.9 مليار دولار.

وبحسب البيانات زاد العجز في الفترة من يناير إلى نوفمبر 153.4 بالمئة إلى 99.8 مليار دولار.

وكانت عائدات السياحة في تركيا قد ارتفعت بقوة لتسجل رقما قياسيا بلغ 46.28 مليار دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 53.4 بالمئة عن العام السابق، مع تلاشي الآثار المستمرة لوباء كورونا ومع تداعيات الحرب التي أدت إلى زيادة عدد الوافدين الروس.