العالم اليوم - أوكرانيا تتأهب لتسلم نحو 140 دبابة غربية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 04:19 مساءً - تتأهب أوكرانيا لتلقي أكثر من 100 صهريج، وذلك ضمن الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الغربية لكييف في حربها مع روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا إن بلاده ستتلقى 120 - 140 صهريجا في "الموجة الأولى" من عمليات التسليم الغربية.

وكان الغرب قد وافق مؤخرا، على تقديم دبابات طالما طلبتها أوكرانيا لأجل مواجهة العمليات العسكرية الروسية التي بدأت قبل نحو عام، لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سارع إلى طلب المزيد، داعيا الحلفاء لأن يمدوا بلاده بنظام صاروخي بعيد المدى، في حين يظل موقف واشنطن "رافضا بحزم".

وطالما طلبت أوكرانيا أسلحة أميركية نوعية حتى تستطيع مهاجمة أهداف روسية بارزة، مثل ضرب نقاط في شبه جزيرة القرم التي قامت روسيا بضمها في سنة 2014.

يأتي الدعم العسكري الغربي عكس رهانات موسكو التي اعتبرت أن الغرب بعد مرور نحو 11 شهرا على الحرب وتداعياتها الاقتصادية والسياسية خاصة على أوروبا، بات غير قادر على تمويل كييف بالأسلحة.

بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم من ألمانيا إلى أوكرانيا من الأسلحة والمعدات العسكرية حتى الشهر الماضي، أكثر من مليارَي يورو، شملت نظام الدفاع الجوي إيريس-تي و30 دبابة دفاع جوي طراز جيبارد، ومدفعية طراز هاوتزر 2000، وقاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2".

في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن التكلفة الإجمالية للدعم العسكري لكييف بلغت 19.3 مليار دولار، كما وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر الماضي، على تخصيص ملياري يورو لصندوق يستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لكييف.