روسيا: عقوبات الغرب فشلت فى زعزعة استقرار الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميدفيديف - أن "الدول المعادية ليست شجاعة بما يكفى لإدراك أن عقوباتها الشيطانية فشلت كمثيلتها"، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المنتجات الصناعية والسلع الاستهلاكية قد تم استبدالها بالمنتجات المحلية.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسى "فى الوقت نفسه، حتى صندوق النقد الدولى يتوقع نموا اقتصاديا فى روسيا هذا العام"، موضحا أن الواردات الموازية تفى بالغرض ويتلقى المستهلكون الروس نفس منتجات العلامات التجارية الغربية.