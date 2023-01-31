روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدفاع الروسية فى تقريرها اليومى، أن ذلك جرى نتيجة العمليات الهجومية الناجحة على محور دونيتسك، مضيفة أن خسائر العدو على هذا المحور شملت نحو 50 جنديا، ومدفعا ذاتى الدفع Caesar فرنسى الصنع، ومدفعا من طراز M-777 أمريكى الصنع، ومدافع هاوتزر "مستا-بي".

وذكرت الدفاع الروسية أن إجمالى قتلى الجيش الأوكرانى خلال يوم بلغ 40 جنديا على محور جنوب دونيتسك، و60 جنديا على محور كراسنى ليمان، و45 آخرين على محور كوبيانسك.

وفى وقت سابق، قال سكرتير مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى أوليكسى دانيلوف، إن القوات الأوكرانية تستعد لصد هجوم روسى محتمل، فى الوقت الذى أعلنت فيه الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوريجيا الموالية لموسكو أن القوات الأوكرانية تركت خط الدفاع الأول فى المقاطعة.