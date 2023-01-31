العالم اليوم - العرب في مونديال الأندية.. 6 ميداليات ونتائج مبهرة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 03:22 مساءً - يستعد عالم كرة القدم لانطلاق بطولة مونديال الأندية بالمغرب في الفترة ما بين 1 إلى 11فبراير المقبل بمشاركة 7 أندية من كل قارات العالم بحثا عن التتويج بالكأس أو إحدى الميداليات الثلاث.

تاريخ العرب في مونديال الأندية شهد الكثير من الانتصارات والنتائج المبهرة والتتويج بالميداليات، لكنه لم يصل بعد إلى منصة التتويج التي ظلت حكرا على أندية أوروبا وأميركا الجنوبية فقط. 6 ميداليات بدأت المشاركات العربية في نسخة مونديال الأندية عام 2000 بنظامها القديم بمشاركة النصر السعودي والرجاء المغربي، لكن لم ينجح أي منهما في تحقيق أي فوز باستنثاء مواجهتما معا التي حسمها الفريق السعودي لصالحه بنتيجة 4-3 قبل توديع المسابقة من الدور الأول..

الميدالية الأولى تأجلت حتى عام 2006 في النظام الحالي للمسابقة، وتوج بها النادي الأهلي المصري بلونها البرونزي ليفتح حسابا نشطا في سجل الميداليات العربية بكأس العالم للأندية.

فريق السد القطري نجح في إضافة ميدالية عربية ثانية، وحصد برونزية مونديال الأندية عام 2011 في بلاده، ليصبح ثاني فريق عربي يعانق إحدى ميداليات البطولة.

الإنجاز العربي الأكبر حققه الرجاء المغربي في كأس العالم للأندية عام 2013 عندما نظمت بلاده المسابقة لينجح في الصعود إلى المباراة النهائية ويحصل على الميدالية الفضية عقب الخسارة من العملاق الألماني بايرن ميونيخ في النهائي.

العين الإماراتي أعاد الأفراح العربية لمونديال الأندية عام 2018 بالصعود إلى المباراة النهائي في البطولة التي نظمتها الإمارات، ليحصد الميدالية الفضية عقب الخسارة من بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني في النهائي.

الأهلي المصري عاد بعد غياب 14 عاما عن التتويج في مونديال الأندية، ليكرر إنجازه القديم عام 2006 ويحصد الميدالية البرونزية في مونديال 2020 الذي أقيم في قطر.

كرر بطل إفريقيا التاريخي إنجازه للمرة الثالثة في مونديال 2021 وحصل على الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه، ليضم في خزائنه نصف الميداليات العربية في تاريخ مونديال الأندية. نتائج مبهرة شهدت المواجهات العربية في مونديال الأندية مباريات لا تنسى، حققت خلالها الأندية العربية نتائج مبهرة أمام كبار البطولة، مثل تخطي نادي العين الإماراتي العملاق الأرجنتيني ريفربليت في مونديال 2018 بنصف نهائي البطولة، بعد التعادل 2-2 والفوز بركلات الترجيح.

انتصار آخر كبير للعرب حققه الرجاء المغربي في نصف نهائي مونديال 2018 عندما فاز على بطل أمريكا الجنوبية الفريق البرازيلي أتلتيكو مينيرو الذي ضم رونالدينيو أحد أبرز نجوم كرة القدم في بلاده، بنتيجة 3-1 ليمر إلى النهائي الأول للعرب.

الأهلي أكمل الانتصارات العربية على أبطال أمريكا الجنوبية في مونديال 2020، وحصد الميدالية البرونزية على حساب فريق بالميراس البرازيلي عقب التغلب عليه بركلات الترجيح.

أكبر الانتصارات العربية تحققت على حساب أندية عربية أخرى في البطولة، مثل فوز العين على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في مونديال 2018، وفوز السد القطري على الترجي 6-2 في مونديال 2019، وانتصار الأهلي على الهلال السعودي 4-0 في مونديال 2021.

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