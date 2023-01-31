أوكرانيا تعلق على تصريحات كرواتيا بشأن جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو فى منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "إن تصريحات رئيس كرواتيا الذى شكك بالفعل فى سلامة أراضى أوكرانيا غير مقبولة".

وأشار نيكولينكو إلى أنه بسبب العدوان الخارجى، كان من الممكن أن تفقد كرواتيا ثلث أراضيها، ولكن بفضل كفاحهم البطولى، تمكن الكروات من حماية استقلال دولتهم.

وأعرب المسؤول الأوكرانى عن خالص تقديره لحكومة كرواتيا وشعبها على دعمهم الثابت للأوكرانيين فى مواجهة التدخل العسكرى الروسى.

وكان ميلانوفيتش قد قال أمس، فى اجتماع مع الصحفيين، إن القرم لن تعود أبدًا إلى سيطرة أوكرانيا، لأن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية إذا بدأت فى خسارة الحرب.