روسيا: الرأى العام الأوروبى ليس موحدا بقدر ما ترغب واشنطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف ناريشكين، فى تصريحات بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثمانين للنصر فى معركة ستالينجراد، اليوم الثلاثاء: "يبدو أن الرأى العام فى أوروبا ليس موحدا بأى حال من الأحوال وليس متجانسا بالقدر الذى تريده واشنطن".
وأضاف:" لا شك أن وجود متطوعين فرنسيين فى صفوف المدافعين عن دونباس واللقاء الذى نعقده اليوم هو تأكيد واضح على ذلك".
وتعتبر معركة ستالينجراد من أهم المعارك الكبرى والفاصلة فى الحرب العالمية الثانية، حيث استمرت حوالى ستة أشهر بين أغسطس 1942 وفبراير 1943، وانتهت بهزيمة القوات الألمانية.
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