عالميا.. إصابات كورونا تتخطى 670.6 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و831 ألفا و743 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 102.3 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ696 ألفا و892 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 530 ألفا و740 وفاة.